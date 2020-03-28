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Новий закон на $2,2 трильйона підписаний Дональдом Трампом

Новий закон на $2,2 трильйона підписаний Дональдом Трампом
08:19 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Законопроект передбачає, зокрема, грошові виплати в розмірі 1 тисячі 200 доларів американцям з доходом до 75 тисяч доларів на рік.

У п'ятницю, 27 березня, президент США Дональд Трамп у зв'язку з пандемією коронавірусу підписав закон про фінансову підтримку американської економіки в розмірі 2 трильйонів доларів.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

«Я тільки що підписав CARES Act, найбільший пакет економічної допомоги в американській історії - вдвічі більший, ніж найбільший раніше ухвалений пакет.

Закон на 2,2 трильйона доларів надасть термінову допомогу сім'ям, робітникам і бізнесам нашої країни», - написав Трамп.

У США вже більше 100 тисяч хворих на коронавірус

Законопроект передбачає, зокрема, грошові виплати в розмірі 1 тисячі 200 доларів американцям з доходом до 75 тисяч доларів на рік, створення програми підтримки малого бізнесу обсягом 367 мільярдів доларів, а також виділення 500 мільярдів доларів для фінансування різних галузей економіки, підтримки міст і штатів.

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Все по темі:

Экономика, Президент США, Трамп, Дональд Трамп, Законопроєкт.
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