Новий закон на $2,2 трильйона підписаний Дональдом Трампом

У п'ятницю, 27 березня, президент США Дональд Трамп у зв'язку з пандемією коронавірусу підписав закон про фінансову підтримку американської економіки в розмірі 2 трильйонів доларів.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

«Я тільки що підписав CARES Act, найбільший пакет економічної допомоги в американській історії - вдвічі більший, ніж найбільший раніше ухвалений пакет.

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESActhttps://t.co/0WnTNFZPZD