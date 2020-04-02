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США заморожує поставки медичних засобів захисту закордон

США заморожує поставки медичних засобів захисту закордон
10:27 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:У США продовжує зростати кількість хворих на COVID-19.

"У середу джерело в Конгресі повідомило… що оперативна група боротьби з коронавірусом під керівництвом віце-президента Майка Пенса зупиняє закордонні поставки медичних виробів і, натомість, просить розподілити їх на території США", - повідомили у ЗМІ.

Також вказано, що президент США Дональд Трамп не підтвердив цю інформацію, однак додав, що вони не брали на себе ніяких зобов’язань і тому не будуть експортувати багато засобів захисту.

Зазначається, що США звернулось до інших країн, щоб домовитись про поставки дезінфікуючих засобів та апаратів штучної вентиляції легень.

"На початку лютого ми перевезли майже 18 тонн медичних матеріалів, наданих Кошиком Самаритянина, Церквою Ісуса Христа та святих останніх днів та іншими до Уханя", - заявив держсекретар Майк Помпео.

Потужний землетрус сколихнув США

Нагадаємо, у США кількість хворих на коронавірус зросла до майже 190 тис. осіб.

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Экспорт, США, Закордон, Захист, Припинення, Медичні вироби.
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