Більше 100 тисяч мешканців Нью-Йорку інфіковані Covid-19

Світові новини:Найбільш важка ситуація склалася в штаті Нью-Йорк.

Зростання принаймні на 5695 випадків в неділю призвело до того, що загальна кількість заражень коронавірусною інфекцією в Нью-Йорку перевищила 104 тис. осіб, в результаті чого загинули принаймні 6 182 особи, пише CNN, передає УНН.

“Понад 189 тис. випадків було зареєстровано в штаті Нью-Йорк - самому важко ураженому штаті США. В даний час щодня сотні людей вмирають від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом”, - пише видання.

Виступаючи в неділю, губернатор штату Ендрю Куомо заявив, що влада хоче якомога швидше знову відкрити штат, але поки не знає, як вірус буде розвиватися далі.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США зафіксовано понад 556 тис. випадків зараження коронавірусом, померли понад 22 тис. осіб.