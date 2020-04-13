Американським штатом Міссісіпі пронісся потужний торнадо

Світові новини:Торнадо в неділю привели до загибелі шести осіб у південній частині американського штату Міссісіпі.

Про це повідомив CNN.

У сусідньому штаті Луїзіана пошкоджено близько 300 житлових будинків і господарських будівель.

Тисячі споживачів залишилися без електропостачання. Про постраждалих і загиблих в Луїзіані інформації поки не надходило.