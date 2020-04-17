У Чикаго США через раптовий снігопад зіткнулися близько 60 машин (Відео)

Світові новини:В американському Чикаго раптово похолодало і пройшов сильний снігопад.

На автостраді в Чикаго, США, в середу вранці сталася велика аварія за участю близько 60 транспортних засобів, повідомляє AccuWeather.

Чикагське пожежне управління повідомило, що ДТП було викликано ожеледицею на дорозі.

Щонайменше 14 осіб з травмами були госпіталізовані в найближчі лікарні, ще 32 людини з легкими пораненнями отримали медичну допомогу на місці інциденту.

У середу вранці в Чикаго діяли рекомендації про зимову погоду. По всьому місту були зафіксовані численні аварії. В районі міста станом на 10:15 випало близько 2,5-4 см снігу.