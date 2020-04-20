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У США зростає кількість пустих притулків для тварин

У США зростає кількість пустих притулків для тварин
17:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Pinterest

Світові новини:Американці на карантині розбирають усіх тварин із притулків.

На тлі епідемії коронавірусу мешканці США активно забирають додому з притулків до собак, котів та інших тварин, які раніше залишилися без господарів.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Вперше у своїй історії притулок для собак на Флориді повністю спорожнів. На думку працівників, через пандемію коронавірусу у людей з'явилося більше часу, щоб піклуватися про хатніх тварин. Тож для всіх собак у притулку вдалось знайти господаря", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, менеджер притулку Елізабет Гарфманн розповіла, що зазвичай у них утримуються близько сотні тварин. Але сьогодні всі вольєри спорожніли.

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Як повідомлялося, США посідають перше місце у світі за кількістю підтверджених випадків Covid-19 - 738 923, з яких 39 015 – летальних. Водночас вилікувалися 68 285 американців.

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США, Гуманизм, Тварини, Американці, Бездомні тварини, Притулки для тварин.
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