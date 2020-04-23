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Трамп дозволив стріляти на ураження по іранських кораблях

Трамп дозволив стріляти на ураження по іранських кораблях
01:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Іранська сторона, зі свого боку, підтвердила інцидент, однак заявила, що кораблі ВМС США чинили проти них провокації.

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Військово-морським силам США стріляти на ураження по іранських кораблях, якщо вони переслідуватимуть американські кораблі в морі. Про це глава Білого дому написав у середу на офіційній Twitter-сторінці.

"Я доручив Військово-морським силам США розстрілювати й знищувати будь-які іранські озброєні судна, якщо вони переслідуватимуть наші кораблі в морі", - заявив глава Білого дому.

Повідомлення американського президента з'явилося після напруженого інциденту, що виник між кораблями ВМС США й Ірану минулого тижня в Перській затоці. Тоді, за повідомленнями американської сторони, щонайменше 11 іранських військових суден берегової охорони підходили до них на небезпечну відстань та здійснювали переслідування.

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Це не перший конфлікт між бойовими силами Ірану й США у регіоні. Зокрема, торік Іран збив американський безпілотник у міжнародному повітряному просторі, заявивши, що той залетів на іранську територію.

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США, Иран, Трамп, Корабли, Обстріл, Коронавірус.
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