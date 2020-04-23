На авіаносці ВМС США Theodore Roosevelt 777 випадків інфікування COVID-19

Світові новини:Станом станом на 06:00 четверга найбільше смертей від коронавірусу зафіксовано у США - 46 640 летальних випадків.

Після перевірки 99% екіпажу атомного авіаносця ВМС США Theodore Roosevelt було виявлено 777 випадків коронавирусной хвороби. Про це йдеться у повідомленні на сайті Військово-морського флоту США, передає УНН.

"На сьогоднішній день 99% членів екіпажу USS Theodore Roosevelt (CVN 71) пройшли тестування на COVID-19 з 777 позитивними і 3919 негативними результатами. Із загальної кількості позитивних випадків 63 моряки одужали. 4196 моряків зійшли на берег", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що шість матросів USS Theodore Roosevelt знаходяться у морській лікарні США на Гуамі і проходять лікування від симптомів COVID-19. Жоден з матросів, госпіталізованих з COVID-19, що не знаходиться в відділенні інтенсивної терапії (ICU), повідомили в ВМФ.