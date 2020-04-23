Скачать
Четвер, 23.04.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби
В Італії знову рекорди, цього разу позитивні
В Італії знову рекорди, цього разу позитивні
У бійця UFC Лаймана Гуда виявили коронавірус
У бійця UFC Лаймана Гуда виявили коронавірус
SpaceX розгорне на навколоземній орбіті покриття інтернету мережі 5G
SpaceX розгорне на навколоземній орбіті покриття інтернету мережі 5G

На авіаносці ВМС США Theodore Roosevelt 777 випадків інфікування COVID-19

На авіаносці ВМС США Theodore Roosevelt 777 випадків інфікування COVID-19
09:48 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Станом станом на 06:00 четверга найбільше смертей від коронавірусу зафіксовано у США - 46 640 летальних випадків.

Після перевірки 99% екіпажу атомного авіаносця ВМС США Theodore Roosevelt було виявлено 777 випадків коронавирусной хвороби. Про це йдеться у повідомленні на сайті Військово-морського флоту США, передає УНН.

"На сьогоднішній день 99% членів екіпажу USS Theodore Roosevelt (CVN 71) пройшли тестування на COVID-19 з 777 позитивними і 3919 негативними результатами. Із загальної кількості позитивних випадків 63 моряки одужали. 4196 моряків зійшли на берег", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що шість матросів USS Theodore Roosevelt знаходяться у морській лікарні США на Гуамі і проходять лікування від симптомів COVID-19. Жоден з матросів, госпіталізованих з COVID-19, що не знаходиться в відділенні інтенсивної терапії (ICU), повідомили в ВМФ.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ВМС США, Авианосец, Коронавірус, Інфіковані, Theodore Roosevelt.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У бійця UFC Лаймана Гуда виявили коронавірус
02 ФК "Карпати" висунули свого кандидатина пост президента УПЛ
03 Тенісист Роджер Федерер виступив за об'єднання ATP и WTA
04 Український кінорежисер став лауреатом національної премії "Золота дзига"
05 Герасим'юк обрали головою Нацради з питань ТБ і радіомовлення
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Перші випадки зараження коронавірусом котів зареєстровано у США
Перші випадки зараження коронавірусом котів зареєстровано у США
Падіння ВВП Німеччини прогнозують більш ніж на 7%
Падіння ВВП Німеччини прогнозують більш ніж на 7%
23 квітня 2020-прикмети, події та церковний календар цього дня
23 квітня 2020-прикмети, події та церковний календар цього дня
Принцу Луї два роки: нові фото нащадка Британської корони
Принцу Луї два роки: нові фото нащадка Британської корони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся