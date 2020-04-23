На військових кораблях США Covid-19

Світові новини:На 26 кораблях Військово-морських сил США зараз перебувають моряки з діагнозом коронавірусу.

"Станом на сьогодні активні випадки коронавірусу зафіксовано на 26 військових кораблях ВМС США. Ще на 14 суднах також фіксували випадки коронавірусу, але інфіковані члени екіпажу вже одужали", - йдеться у повідомленні.

Всі ці кораблі в цей час знаходяться на базах. Всього у складі ВМС США налічується 297 військових кораблів.

При цьому американське командування не вказує, на яких саме суднах були виявлені хворі та їхню кількість.

Відомо лише, що Військово-морські сили - найбільш постраждалий від коронавірусу вид збройних сил США. Наразі коронавірус підтверджено загалом у 3578 військових США.

Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов'язків міністра Військово-морських сил США Томас Модлі подав у відставку після звільнення командира авіаносця "Теодор Рузвельт" Бретта Крозьє. На борту авіаносця "Теодор Рузвельт" коронавірус виявили у 777 осіб.

Модлі звільнив Крозьє після публікації листа, який потрапив у ЗМІ, в якому той попросив керівництво ВМС вжити посилених заходів для стримування спалаху коронавірусу на кораблі.

Сам Крозьє також захворів на COVID-19.