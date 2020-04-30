Трюдо: У Канаді знижується темп поширення коронавірусу

Світові новини:Темп поширення COVID-19 у Канаді знижується, але скасовувати обмежувальні заходи ще зарано.

"Запроваджені досі заходи працюють. У багатьох регіонах країни крива зростання рівня захворюваності вирівнялася, але ми ще не вийшли з кризи. Якщо ми скасуємо обмежувальні заходи зарано, то можемо швидко втратити досягнутий прогрес", - про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Він наголосив, що усім слід "бути дуже обачними", і додав, що всі рівні влади в країні об’єдналися для досягнення спільної перемоги.

Станом на ранок 28 квітня на території Канади виявлено більше 50 тис. випадків інфікування на COVID-19.

Померли 2904 людини.