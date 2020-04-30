Вантажівку з людськими трупами посеред вулиць Нью-Йорка знайшли прохожі

Світові новини:Вантажівки відкрили після дзвінка місцевих жителів - від машин йшов жахливий запах.

У Нью-Йорку, де вирує коронавірус, на вулиці виявили вантажівки з людськими трупами.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Як повідомляється, автомобілі були припарковані біля похоронного бюро у Брукліні.

Поліцейських на місце викликали місцеві жителі, які відчули жахливий запах, що виходив від вантажівок.

"Коли прибула поліція, вони зробили жахливе відкриття. Всередині вантажівок було кілька десятків розкладених тіл", - повідомляє видання.

Залишається неясним, скільки людей, знайдених складеними в мішки, померли в результаті пандемії коронавірусу, заявила влада.

Видання також повідомляє, що в результаті пандемії, похоронні бюро міста відчувають колосальне навантаження.

"У деяких похоронних бюро довелося використовувати рефрижератори, а інші перетворили каплиці в тимчасові морги, використовуючи потужні кондиціонери для охолодження приміщень", - йдеться у повідомленні.

Станом на 5:30 30 квітня у світі зареєстровано вже 3 193 886 інфікованих COVID-19. Найбільше заражених зафіксовано в США – 1 039 909 осіб.