Вантажівку з людськими трупами посеред вулиць Нью-Йорка знайшли прохожі

У Нью-Йорку, де вирує коронавірус, на вулиці виявили вантажівки з людськими трупами.
Про це повідомляє видання The New York Times.
Як повідомляється, автомобілі були припарковані біля похоронного бюро у Брукліні.
Поліцейських на місце викликали місцеві жителі, які відчули жахливий запах, що виходив від вантажівок.
"Коли прибула поліція, вони зробили жахливе відкриття. Всередині вантажівок було кілька десятків розкладених тіл", - повідомляє видання.
Залишається неясним, скільки людей, знайдених складеними в мішки, померли в результаті пандемії коронавірусу, заявила влада.
Видання також повідомляє, що в результаті пандемії, похоронні бюро міста відчувають колосальне навантаження.
"У деяких похоронних бюро довелося використовувати рефрижератори, а інші перетворили каплиці в тимчасові морги, використовуючи потужні кондиціонери для охолодження приміщень", - йдеться у повідомленні.
Станом на 5:30 30 квітня у світі зареєстровано вже 3 193 886 інфікованих COVID-19. Найбільше заражених зафіксовано в США – 1 039 909 осіб.