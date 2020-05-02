Літаком “Мрія” в Канаду доправили рекордний медичний вантаж з Китаю

Світові новини:Літак Ан-225 "Мрія" прибув до канадського Монреаля з Китаю з вантажем медичних засобів індивідуального захисту.

“Найбільший у світі літак - український Ан-225 "Мрія" - приземлився в аеропорту міста Монреаль, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю”, - про це у Twitter повідомило Посольство України в Канаді.

Найбільший у світі літак - український Ан-225 «Мрія» - приземлився в Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю.

У дипустанові додали, що доправлений “Мрією” вантаж медичного спорядження - рекордний для Канади: “Пишаємося, що літак під прапором України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії COVID-19”.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 3 400 289, зафіксовано 239 592 смертей, 1 081 600 пацієнтів одужали.