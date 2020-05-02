Скачать
Субота, 02.05.2020
НБУ прогнозує скорочення ВВП у другому кварталі на 11%
НБУ прогнозує скорочення ВВП у другому кварталі на 11%
Спеціальним літаком з Лівану евакуювали 85 українців і дев'ять громадян Білорусі
Спеціальним літаком з Лівану евакуювали 85 українців і дев'ять громадян Білорусі
Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати
Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати
Психологи назвали основні фактори, які наштовхують на розлучення
Психологи назвали основні фактори, які наштовхують на розлучення

Літаком “Мрія” в Канаду доправили рекордний медичний вантаж з Китаю

Літаком “Мрія” в Канаду доправили рекордний медичний вантаж з Китаю
07:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Літак Ан-225 "Мрія" прибув до канадського Монреаля з Китаю з вантажем медичних засобів індивідуального захисту.

“Найбільший у світі літак - український Ан-225 "Мрія" - приземлився в аеропорту міста Монреаль, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю”, - про це у Twitter повідомило Посольство України в Канаді.

Найбільший у світі літак - український Ан-225 «Мрія» - приземлився в Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю. 

У дипустанові додали, що доправлений “Мрією” вантаж медичного спорядження - рекордний для Канади: “Пишаємося, що літак під прапором України здійснив найбільшу для Канади поставку необхідного вантажу у цей нелегкий час пандемії COVID-19”.

Спеціальним літаком з Лівану евакуювали 85 українців і дев'ять громадян Білорусі

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 3 400 289, зафіксовано 239 592 смертей, 1 081 600 пацієнтів одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Китай, Канада, Літак, Коронавірус, Медичний вантаж, Літак Мрія.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленський: знаю про труднощі карантину, його мають пом'якшити з 11 травня
02 Пристайко: уряд готує пакет умов для зацікавлених в українських заробітчанах
03 Між Німеччиною та Україною наразі немає угоди про співробітництво
04 Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати
05 Сотні авіарейсів збирають сотні громадян на роботи у різні країни
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Мукачеві також планують відкривати парки і ТРЦ
У Мукачеві також планують відкривати парки і ТРЦ
У Китаї повідомили про один випадок коронавірусу
У Китаї повідомили про один випадок коронавірусу
В Італії за добу коронавірус виявили у менше 2 тисяч осіб
В Італії за добу коронавірус виявили у менше 2 тисяч осіб
Простий спосіб перевірити, чи у вас високий рівень інтелекту
Простий спосіб перевірити, чи у вас високий рівень інтелекту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся