Blue Angels та Thunderbirds відсалютували лікарям та всім, хто бореться з коронавірусом у США

Акція відбулася в суботу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Літаки вистроїлися в групи по шість винищувачів F-18 C/D Hornets та F-16C/D Fighting Falcons й пролетіли за раніше встановленим маршрутом над двома містами східного узбережжя США. Планується, що вони проведуть подібну акцію також у Атланті, штат Джорджія.
Це не перша акція, проведена військовими льотчиками в знак подяки медикам.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Blue Angels та Thunderbirds відсалютували лікарям та всім, хто бореться з коронавірусом, у небі Нью-Йорка та Філадельфії.