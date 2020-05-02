Blue Angels та Thunderbirds відсалютували лікарям та всім, хто бореться з коронавірусом у США

Світові новини:Пошану медикам, а також усім, хто протистоїть коронавірусу в США, висловили видовищним прольотом елітні авіапідрозділи Blue Angels (ВМС США) та Thunderbirds.

Акція відбулася в суботу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Літаки вистроїлися в групи по шість винищувачів F-18 C/D Hornets та F-16C/D Fighting Falcons й пролетіли за раніше встановленим маршрутом над двома містами східного узбережжя США. Планується, що вони проведуть подібну акцію також у Атланті, штат Джорджія.

Це не перша акція, проведена військовими льотчиками в знак подяки медикам.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Blue Angels та Thunderbirds відсалютували лікарям та всім, хто бореться з коронавірусом, у небі Нью-Йорка та Філадельфії.