Трамп заявив, що дізнався про загрозу коронавірусу лише наприкінці січня

Президент США Дональд Трамп заявив, що вперше був проінформований про масштаби пандемії нового коронавірусу лише наприкінці січня. Про це він написав у себе в Twitter.
"Розвідка щойно повідомила мені, що я мав рацію і вони не порушували тему коронавірусу до кінця січня. Це було саме перед тим, як я заборонив в'їзд до США з Китаю", - зазначив Трамп.
При цьому президент США додав, що до того часу спецслужби не ставилися серйозно до епідемії коронавірусу SARS-CoV-2.
Як повідомлялося, раніше державний секретар США Майк Помпео заявив про наявність "величезних доказів", які вказують на те, що витоки пандемії коронавірусу знаходяться в лабораторії в китайському місті Ухань.
Станом на ранок 4 травня у світі зафіксовано понад 3,5 мільйони лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Всього від початку пандемії внаслідок ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, померло понад 247 тисяч людей. Вилікувалися більш ніж 1,12 мільйона пацієнтів.