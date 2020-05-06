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У США п’ятирічний хлопчик викрав мамине авто, щоб купити Lamborghini

У США п’ятирічний хлопчик викрав мамине авто, щоб купити Lamborghini
15:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Поліція помітивши авто, яке рухалося дивною траєкторією, розпочала переслідування.

Поліція заарештувала п’ятирічного хлопчика на шосе в Каліфорнії на заході США, який викрав сімейну автівку, щоб придбати італійський гоночний автомобіль Lamborghini з трьома доларами в кишені. Про це пише французьке видання Le Parisien.

«Пристрасть до автомобілів не має вікових обмежень! Посперечавшись з матір'ю, яка відмовилася придбати престижний італійський спортивний автомобіль Lamborghini, 5-річний малюк викрав її авто, щоб здійснити мрію», - пише видання.

Малюк зі штату Юта, розшукав продавця в Каліфорнії, за тисячі кілометрів від свого будинку, і вирішив, попри свій скарб у розмірі 3-х доларів в кишені, взяти сімейний транспортний засіб, щоб оформити купівлю. Скориставшись неуважністю свого старшого брата, який заснув, шанувальник авто класу люкс зумів зняти з гачка ключі від сімейного позашляховика і непоміченим вирушити у мандрівку.

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Поліція помітивши авто, яке рухалося дивною траєкторією, розпочала переслідування. Здивуванню правоохоронців не було меж, коли вони виявили за кермом позашляховика малюка. Відео пригоди учасники переслідування виклали в Інтернеті.

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США, Авто, Lamborghini, Дитина, Крадіжка.
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