У Білому домі посилили заходи для боротьби з хворобою COVID-19

Світові новини:Після того, як COVID-19 виявили у двох співробітників Білого дому, адміністрація американського президента Дональда Трампа посилила заходи безпеки.

"У Білому домі посилили заходи щодо боротьби з інфекційною хворобою COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За словами економічного радника президента Трампа Кевіна Гассетта, працювати у Західному крилі Білого дому, де знаходиться Овальний кабінет, зараз справді ризиковано.

Він нагадав, що раніше у двох співробітників Білого дому, серед яких прессекретар віцепрезидента США та дружина старшого радника з політичних питань Стівена Міллера - Кеті Міллер, виявили коронавірус. Кілька високопоставлених медичних працівників адміністрації зараз знаходяться на карантині, додав Гассетт.

"Західне крило, попри а наявність кращої медичної команди на Землі, є відносно тісним місцем", - зазначив Гассетт.

Він також підкреслив, що тепер кожен, хто вступає в контакт з Трампом, повинен заздалегідь отримати негативний результат тесту на коронавірус.

Останнім часом Трамп зазнає критики за те, що він демонстративно не носить маску під час засідань у Білому домі. Він навіть відвідав фабрику з виготовлення масок в Арізоні, не маючи маски.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер медична служба Білого дому повідомила, що американський військовослужбовець, який працює в кампусі Білого дому, отримав позитивний результат на коронавірус.

У зв'язку з цим президент та віцепрезидент США здали тести на COVID-19, однак хвороби не було виявлено.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 4 145 638 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 281 921 - летальний, одужали 1 462 578 осіб.