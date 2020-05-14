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Трамп розгляне законопроєкт про санкції проти Китаю

Трамп розгляне законопроєкт про санкції проти Китаю
08:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про введення санкцій проти Китаю через коронавірус COVID-19.

«Я поважаю Ліндсі Грема і обов'язково вивчу цей законопроєкт», - прокоментував Трамп питання на зустрічі з губернаторами.

Раніше група сенаторів США внесла на розгляд Сенату законопроєкт, який передбачає запровадження санкцій проти Китаю за відмову співпрацювати при з’ясуванні причин виникнення пандемії COVID-19. Автором виступив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Відповідно до запропонованого законопроєкту, протягом 60 днів Китай повинен надати всі необхідні дані для розслідування, яке ведеться США, їхніми союзниками або структурами ООН.

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Крім того, китайська влада повинна закрити ринки, де продають диких тварин, а також звільнити затриманих в Гонконзі активістів.

В іншому випадку США можуть заморожувати китайські активи, запроваджувати заборону на в'їзд для китайських офіційних осіб, а також забороняти американським фінансовим інститутам видавати кредити і страхувати китайські підприємства.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 14 травня COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з них 298 174 людини померли, 1 659 791 особа одужала.

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Китай, США, Законопроект, Санкції.
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