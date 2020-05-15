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США надали Україні допомогу на $25 мільйонів

США надали Україні допомогу на $25 мільйонів
11:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Сполучені Штати Америки надали цього тижня Україні допомогу у сфері оборони та безпеки для використання у зоні ООС загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів.

Про це повідомило у Facebook Посольство США в Україні.

«Попри #COVID19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки. Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС», - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві вкотре наголосили, що США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) збільшило гуманітарну допомогу Україні із заявлених минулого тижня $1,2 млн до $9,1 млн для боротьби з неконтрольованим поширенням коронавірусу.

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Все по темі:

США, Гуманітарна допомога, Медобладнання.
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