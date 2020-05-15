Проливні дощі затопили Техас (Відео)

Проливні дощі накрили південно-східну частину американського штату Техас. 14 травня в деяких районах випало понад 25 см опадів, передає Stormnews з посиланням на The Weather Channel. У містах Оріндж і Бомонт було по коліно води, що серйозно ускладнило ситуацію на дорогах. Метеорологи попереджають, що найближчими днями тут можливі зливи та грози.