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Острів Пуерто-Рико може увійти до складу США

Острів Пуерто-Рико може увійти до складу США
16:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Проте навіть позитивне голосування на референдумі ще не змінить статусу Пуерто-Рико, оскільки для визнання територією США потрібне буде схвалення американського Конгресу.

Губернатор Пуерто-Рико Ванда Васкес поставила свій підпис під законом про проведення референдуму, на якому громадяни вирішать питання приєднання до США в якості ще одного штату.

Про це повідомляє "Українська правда".

"Референдум відбудеться одночасно з загальними виборами третього листопада 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у бланку для голосування буде вказано питання про те, чи необхідно негайно прийняти Пуерто-Рико до складу Сполучених Штатів.

Проте навіть позитивне голосування на референдумі ще не змінить статусу Пуерто-Рико, оскільки для визнання територією США потрібне буде схвалення американського Конгресу.

"Нинішній міжнародно-правовий статус Пуерто-Рико є суперечливим. Мешканці острова вважаються громадянами США, але не платять податків у федеральну казну. Також вони не мають права брати участь у виборах американського президента", - нагадує видання.

Верховна законодавча влада на острові належить Конгресу США, проте в Палаті представників інтереси Пуерто-Рико представляє комісар-резидент, який не має права голосу. Виконавча влада на острові зосереджена в руках місцевого губернатора.

В останній раз нові штати до США приєднувалися у 1959 році - це були Аляска та Гаваї.

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США, Референдум, Пуэрто-Рико, Штат, Приєднання.
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