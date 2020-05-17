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У Конгресі США почали нове розслідування проти Трампа

У Конгресі США почали нове розслідування проти Трампа
17:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Демократи в Конгресі США розпочали розслідування проти президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з приводу звільнення посадовця Держдепу, який розслідував діяльність державного секретаря Майка Помпео.

Про це повідомляє BBC.

"Демократи розпочали розслідування щодо звільнення президентом Дональдом Трампом зі служби посадовця Державного департаменту Стіва Лініка, який розслідував підозри щодо Майка Помпео у зловживанні службовим становищем", - йдеться в повідомленні.

Звільнення генерального інспектора Стіва Лініка називають в Демократичній партії "політично вмотивованим".

Повідомлення про розслідування 16 травня з’явилося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що планує звільнити генерального інспектора Держдепартаменту Стіва Лініка. Демократи припустили, що Лінік розпочав розслідування правопорушень самим секретарем Помпео.

Лінік розслідував скарги на те, що Помпео міг зловживати роботою підлеглих і просив їх виконувати особисті доручення, зокрема купувати їжу і наглядати за його собакою. В рамках свого розслідування демократи зажадали, щоб адміністрація Трампа передала документи, пов’язані із звільненням Лініка, а також інформацію щодо розслідування.

Загалом Лінік став третім звільненим Трампом чиновником, що вивчав ймовірні неправомірні дії влади. Експрокурор Лінік був призначений колишнім президентом США Бараком Обамою для контролю над витратами й виявленням будь-яких зловживань в Державному департаменті.

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Дональд Трамп, Конгрес, Демократи, Нове розслідування.
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