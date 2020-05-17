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Обама розкритикував методи боротьби з Covid-19 Трампа

Обама розкритикував методи боротьби з Covid-19 Трампа
17:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Колишній американський президент Барак Обома розкритикував те, як адміністрація Дональда Трампа справляється з епідемією коронавірусу в США.

Про це повідомляє BBC із посиланням на відеозвернення Обами до випускників.

«Зараз особливі часи. Ви входите у світ, який переживає руйнівну пандемію і жахливий економічний спад. Економіка США слідом за світовою переживає найгірший спад в сучасній історії. Масштаби лиха далеко не зрозумілі, але вже зараз Конгрес і Білий дім виділили на боротьбу з епідемією більш як 3 трильйони доларів. Ця пандемія більше, ніж щось іще, повністю і остаточно спростувала уявлення, нібито багато керівників усвідомлюють, що роблять. Багато з них навіть не вдають, що відповідають за щось», - сказав Обама.

Як відомо, в американському політикумі діє негласне правило - колишні президенти утримуються від прямої критики своїх наступників. І Обама, слідуючи цій традиції, з 2017 року жодного разу не висловлював невдоволення діями Трампа.

Однак днями Обама відкрито заявив, що підтримує президентську кампанію Джона Байдена, свого колишнього віцепрезидента. А під час групового дзвінка зі своїми колишніми співробітниками експрезидент взагалі назвав дії нинішнього уряду в умовах епідеміі «бардаком».

У США станом на 17 травня загалом зафіксовано 1 508 852 випадки Covid-19, з них 90 131 летальний.

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США, Обама, Критика, Трамп, Коронавірус.
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