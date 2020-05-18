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У США невідомі з машини розстріляли поминальну процесію

У США невідомі з машини розстріляли поминальну процесію
01:37 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Невідомий стріляв з машини, проїжджаючи повз процесію.

Під час поминальної служби в американському штаті Луїзіана в результаті стрілянини постраждали 13 людей, один з них перебуває в критичному стані.

Стрілянина сталася в місті Богалуса на поминках людини, яка пропала на початку травня, її тіло виявили через шість днів після зникнення, повідомляє Associated Press.

Невідомий стріляв з машини, проїжджаючи повз процесію. ЗМІ уточнює, що підозрюваний у стрільбі наразі не затриманий. 

За словами сім'ї, люди, що прийшли на поминальну службу були друзями покійного, близько 150 чоловік. За словами очевидців, все сталося настільки швидко, що поранених доставляли у кілька різних госпіталів. Правоохоронці не змогли знайти і опитати усіх свідків.

Нагадуємо, у Кривому Розі пізно ввечері чоловік вистрілив зі зброї в молоду пару і втік.

25-річна дівчина померла на місці, її 26-річного супутника медики намагаються реанімувати прямо на місці події.

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США, Стрілянина, Луїзіана, Штати.
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