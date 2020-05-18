Пентагон готується до другої хвилі пандемії

Світові новини:В США готуються до другої хвилі пандемії коронавірусу.

Офіційні представники Пентагону визнають, що коронавірус стоятиме на заваді виконання американським військом ключових місій, допоки не буде розроблена вакцина.

Втім, у війську кажуть, що готуються до "нового ненормального" середовища для відновлення операцій за умов мінімізації ризику для військових.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Ми готуємось до другої хвилі (пандемії- ред.), а може і більше. Ми не знаємо, якою буде траєкторія цього вірусу", – сказав під час свого візиту до командного центру у Колорадо Міністр оборони Марк Еспер.

Він додав, що не передбачає скасування режиму соціального дистанціювання у найближчий час, принаймні до отримання вакцини.

Нагадаємо, Пентагон наказав військовим зупинити подорожі за кордон.