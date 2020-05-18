США переживають бум онлайн-продажів алкоголю

Світові новини:Онлайн-продажі алкоголю у США ростуть рекордними темпами, передає УНН із посиланням на nbcwashington.com.

Тільки у Вірджинії (штат США, - ред.) продажі алкогольних напоїв за рік зросли на 10% і принесли бізнесу на 20 млн доларів більше прибутку, ніж роком раніше.

У штаті Меріленд продажі спиртних напоїв принесли виробникам на 4 млн доларів більше, ніж роком раніше.

За словами американських виробників алкоголю, продажі спиртного стали рости за місяць до введення у країні карантину. І продовжують збільшуватися, незважаючи на те, що доходи жителів США падають. Адже під час карантину втратили роботу майже 30 млн жителів США.

Відзначимо, що за оцінками директора Центрального інституту душевного здоров'я в Мангеймі Фалька Кіфера, робота "у дистанційному режимі" сприяє вживанню алкоголю населенням.

Нагадаємо, що зростання продажів і споживання алкоголю зафіксований у країнах ЄС, в ПАР і в Індії.

В Україні зростання продажів міцного алкоголю у період карантину склало близько 4-5%. При цьому, згідно з показниками Держстату, ми значно збільшили імпорт закордонного вина.

Паралельно, вітчизняні компанії стали виробляти більше горілки та коньяку.