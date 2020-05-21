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США поки не планують скасовувати заборону на в’їзд з Європи

США поки не планують скасовувати заборону на в’їзд з Європи
12:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:США поки не мають наміру скасовувати заборону на в’їзд іноземців з Великої Британії та країн ЄС, яку у березні запровадив президент Дональд Трамп через пандемію коронавірусу.

Про це заявила речниця Білого дому Кейлі Макенані під час брифінгу.

"У нас поки що немає графіка щодо цього. Головна турбота президента - це захистити американців. Його обмеження на поїздки врятували життя. Таким чином, у нас немає жодних заяв про те, коли ми будемо готові відновити поїздки. Але його (Трампа - ред.) пріоритет, його питання номер один - це Америка, здоров'я та добробут нації", - заявила Макенані.

Раніше Трамп запропонував провести наступний саміт G7 у своїй заміській резиденції Кемп-Девід в очній формі.

"Я розглядаю можливість перенесення саміту "Великої сімки" (G7) на ту ж або аналогічну дату до Вашингтона, у легендарний Кемп-Девід", - написав Трамп.

Макенані заявила, що Трамп хотів би провести саміт у червні, однак конкретної дати поки що немає.

«Я зауважу, що президент дуже хоче, щоб саміт G7 пройшов тут, у Вашингтоні... Він хотів би, щоб це сталося десь у червні, але щодо конкретної дати я не маю жодних оголошень в цьому напрямку чи щодо механізмів того, як ми зробимо це», - заявила вона на брифінгу у середу.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 осіб. При цьому 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли.

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США, Карантин, Трамп, Європа, Заборона, В'їзд, Обмеження.
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