Американські сенатори запропонували ввести санкції проти КНР через Гонконг

Світові новини:Американські сенатори Кріс Ван Голен і Патрік Тумі підготували законопроект, що передбачає санкції проти китайських чиновників і організацій, що стежать за дотриманням законів про національну безпеку в Гонконзі, а також вводить штрафи для банків, які ведуть бізнес з цими організаціями.

Демократ Голен і республіканець Тумі заявили, що законопроект спрямований на захист прав людини в Гонконзі і чинення тиску на Китай з метою збереження особливого статусу цієї території.

"Комуністичний режим в Пекіні хотів би знищити автономію Гонконгу і права його народу. (...) Законопроект від двох партій введе суворі санкції щодо тих, хто підриває автономію Гонконгу або сприяє порушенню основних свобод і прав, якими користується народ Гонконгу", - йдеться в заяві Тумі, опублікованій на сайті Сенату.

Крім того, Ван Голен нагадав про протести в Гонконзі.

"Не дивлячись на жорстокі репресії Китаю і неодноразові спроби підірвати політичні свободи Гонконгу, ці протести тривають. Сьогодні Китай пішов ще далі, вводячи нові закони на свій розсуд, щоб криміналізувати політичне інакомислення. Законопроект накладе серйозні санкції на тих, хто працює над позбавленням Гонконгу його автономії. Я настійно закликаю Сенат негайно прийняти цей законопроект. Ми не можемо втрачати час", - заявив Ван Голен.

Законопроект про національну безпеку Гонконгу увійшов до порядку денного сесії Всекитайських зборів народних представників, яка відкрилася в Пекіні 22 травня. Він передбачає заборону на сепаратистську діяльність, а також тероризм і втручання ззовні.