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Штати засудили Китай через законопроєкт про нацбезпеку Гонконгу

Штати засудили Китай через законопроєкт про нацбезпеку Гонконгу
04:38 Сьогодні Телеграф УНН

Світові новини:Новий закон про нацбезпеку може стати приводом для створення в Гонконзі баз спецслужб материкового Китаю.

Сполучені Штати Америки засуджують Китай за одностороннє нав’язування Гонконгу нового закону про національну безпеку в автономії. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає У“Радіо Свобода”.

Помпео додав, що дії Пекіна можуть вплинути на оцінку статусу Гонконгу з боку Вашингтона і територія може втратити свої спеціальні торгові привілеї.

Напередодні законопроєкт про національну безпеку автономії було внесене до порядку Всекитайських зборів народних представників. Щорічна сесія відкрилася 22 травня в Пекіні. За словами Помпео, цей крок йде урозріз із законодавством регіону і не бере до уваги думку жителів міста. Вашингтон закликав Пекін переглянути своє рішення.

Агентство Reuters пише, що новий закон про нацбезпеку може стати приводом для створення в Гонконзі баз спецслужб материкового Китаю. Це може призвести до нових антиурядових протестів.

Про те, що Гонконг в терміновому порядку повинен ухвалити власний закон про національну безпеку для стримування актів насильства і сепаратизму, китайська влада заявила в квітні. Пекін вважає, що протести влітку минулого року завдали удару по верховенству права в регіоні. До сфери національної безпеки китайська влада також віднесла боротьбу з епідемією COVID-19.

Про глибоке занепокоєння ініціативою китайської влади заявили також Велика Британія, Австралія і Канада.

Влітку минулого року пропекінське керівництво Гонконгу вирішило ухвалити закон про екстрадицію підозрюваних у злочинах до материкового Китаю. Це викликало масові акції протесту. Вони супроводжувалися сутичками з поліцією.

Після масових демонстрацій влада відкликала законопроєкт, але протестувальники продовжили виходити на вулиці і вимагати більшої незалежності від Китаю і звільнення всіх затриманих активістів.

На початку 2020 року на тлі пандемії коронавірусу і запроваджених обмежувальних заходів протести припинилися. Однак спостерігачі відзначають, що влітку акції можуть поновитися з новою силою.

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Все по темі:

Китай, США, Гонконг, Майк Помпео.
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