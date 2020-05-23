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Байден проти виходу Вашингтона з Договору про відкрите небо

Байден проти виходу Вашингтона з Договору про відкрите небо
09:43 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Світові новини:Президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо. Очікується, що США покинуть договір через шість місяців.

Найбільш ймовірний кандидат у президенти США від Демократичної партії і колишній віце-президент США Джо Байден висловив незгоду з рішенням Дональда Трампа вийти з Договору про відкрите небо.

"Замість того, щоб розривати договори, які гарантують нам і нашим союзникам більше безпеки, президент Трамп повинен показувати здоровий глузд при вирішенні питань про гарантування безпеки американців", - йдеться в заяві Байдена.

"Він (Трамп - ІФ) має залишитися в Договорі про відкрите небо і працювати з союзниками, щоб протистояти Росії і вирішувати проблеми, пов'язані з дотриманням договору цією країною," - зазначив колишній віце-президент США.

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За словами Байдена, виходячи з договору, "президент Трамп гне своє, втілюючи в життя недалекоглядну політику односторонніх дій і відмови від глобального лідерства США".

Політик упевнений, що під час таких криз, як пандемія коронавірусу, США повинні брати на себе лідируючу роль, співпрацювати з союзниками і "уникати дестабілізуючих дій".

Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій один одного з метою контролю військової діяльності.

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Договір є безстроковим. Будь-яка держава-учасниця має право вийти з нього. Держава-учасниця, яка має намір вийти з договору, повідомляє про своє рішення не пізніше, ніж за шість місяців до дати передбачуваного виходу. Депозитарії (Канада і Угорщина) негайно інформують всі інші Держави-учасниці про таке повідомлення.

У разі якщо будь-яка держава-учасниця повідомляє про рішення вийти з договору, депозитарії не раніше ніж через 30 днів і не пізніше ніж через 60 днів після отримання ними такого повідомлення скликають конференцію держав-учасниць з метою розгляду наслідків.

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США, Вашингтон, Байден, Договір про відкрите небо.
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