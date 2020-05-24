New York Times відвела першу шпальту газети для імен жертв COVID-19 в США

Світові новини:Про це повідомляється на сайті видання, передає УНН.

Американська газета New York Times в неділю, 24 травня, присвятила першу смугу жертвам коронавірусу, опублікувавши список прізвищ загиблих у США з початку пандемії.

Друкована версія видання вийшла під заголовком: “Число жертв наближається до 100 тис., незліченні втрати”, який супроводжується коротким некрологом. “У списку не просто імена, це — ми”, — йдеться в підзаголовку публікації.

Автори статті відзначають, що вплив коронавірусу на США неможливо виміряти числами.

“Коли країна наближається до похмурої позначки в 100 тис. смертей через вірус, New York Times вивчила некрологи і повідомлення про смерть людей. Ця тисяча осіб — тільки один відсоток зі списку померлих”, — йдеться в публікації.

Журналісти також згадали в статті вік, місце проживання та короткий опис або рід занять тисячі з померлих пацієнтів з коронавірусом. Опублікований на першій шпальті список продовжується в газеті на 22 сторінки.

“Я б хотів, щоб через 100 років люди, оглядаючись назад, зрозуміли, які втрати ми понесли”, — заявив один з редакторів The New York Times Марк Лейсі.

22 травня президент США Дональд Трамп розпорядився протягом трьох днів приспустити прапори на всіх федеральних будівлях і національних монументах в пам’ять про американців, які померли від коронавірусу.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, в США виявлено понад 1,6 млн випадків заражень коронавірусом. Померли понад 97 тис. людей.