США планують створити свій аналог ВООЗ

Світові новини:В адміністрації президента CША Дональда Трампа розглядають можливість створення організації, аналогічної Всесвітній організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє Politico з посиланням на отримані виданням документи.

«Помічники президента Дональда Трампа розглядають план перенесення глобальної відповіді уряду на майбутні спалахи інфекційних захворювань на новий підрозділ в Державному департаменті», - йдеться у повідомленні.

Згідно з обізнаним джерелам, організацію в разі її створення може очолити Дебора Біркс, високопоставлений чиновник, який відповідає за ситуацію з коронавірусом у США.

Як зазначається, підрозділ міг би, деякою мірою, створити альтернативний механізм Всесвітньої організації охорони здоров'я, чиє фінансування президент США Дональд Трамп пригрозив повністю припинити, вийшовши зі складу ВООЗ у разі невиконання поставлених організації вимог.

Як повідомлялося, за станом на ранок 24 травня, в світі зафіксовано 5 407 414 випадків коронавірусу, 2 247 963 особи одужали і 344 025 загинули.

У США зареєстровано 1 666 829 випадків COVID-19.