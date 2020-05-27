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США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"
09:02 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Посол США в Німеччині закликав Берлін переосмислити політику щодо Москви.

Сполучені Штати Америки готові запровадити нові санкції через газопровід "Північний потік - 2".

Про це посол країни у Німеччині Річард Гренелл розповів в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, опублікованому у вівторок, 26 травня, передає “Німецька хвиля”.

За його словами, законопроект "може бути ухвалений швидко, попри виборчу кампанію" в США. Подальші штрафні заходи "знаходять підтримку серед усіх партій", наголосив дипломат, який кількома днями раніше зустрівся з сенаторами та конгресменами в США.

Посол не уточнив, в чому полягатимуть можливі санкції. За версією видання, мова може йти про обмежуючі заходи щодо фірм, які обслуговують газопровід, або компаній, які будуть приймати російський газ.

Крім того, Гренелл закликав федеральний уряд ФРН переосмислити свою політику щодо Росії. Німеччині слід "припинити годувати звіра", в той час як НАТО не отримує достатню фінансову підтримку від німецької сторони, зазначив посол.

Своєю чергою офіційний Берлін висловив заклопотаність твердженнями американської сторони. "Час, коли пандемія чинить величезний тиск на країни в усьому світі, не підходить для того, щоб розкручувати спіраль ескалації і погрожувати подальшими екстратериторіальними, тобто такими, що суперечать міжнародному праву, санкціями", - заявила представниця міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра.

Газопровід повинен бути прокладений по дну Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить "Північний потік - 2" (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб. США, низка європейських держав, а також Україна виступають проти будівництва газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" на сьогодні призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності в грудні 2019 року і передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни.

Після цього глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив, що будівництво газопроводу буде завершено до кінця 2020 року і вказав, що для закінчення будівництва можна задіяти судно "Академік Черський". На початку травня судно, що належить дочірній компанії "Газпрому", встало на якір в акваторії німецького порту Мукран.

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США, Німеччина, Санкції, Північний потік-2.
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