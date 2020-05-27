Трамп пригрозив Китаю через ситуацію у Гонконгу

Світові новини:Про це повідомляє УНН з посиланням на американські ЗМІ, зокрема CNN та Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що він має намір в найближчі дні зробити заяву, що стосується можливих заходів щодо Китаю у зв’язку з ситуацією в Гонконзі.

“Ми робимо дещо зараз, думаю, вам це здасться дуже цікавим, але я не буду говорити про це сьогодні, я буду говорити про це через пару днів”, — сказав Трамп журналістам.

Пізніше його попросили уточнити, чи включають ці заходи санкції щодо Пекіна. “Ні, це щось, про що ви почуєте до кінця тижня. Це (буде щось) потужне”, — відповів глава вашингтонської адміністрації.

Раніше помічник президента США з національної безпеки Роберт О’Брайен заявив, що, по-видимому, китайська сторона за допомогою закону, що стосується національної безпеки, “по суті, збирається захопити Гонконг”. За його словами, в разі такого розвитку подій держсекретар США Майкл Помпео, ймовірно, не зможе підтвердити, що Гонконг зберігає значний ступінь автономії, і, якщо це станеться, підуть санкції щодо Гонконгу і Китаю.