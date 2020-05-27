Байден назвав Трампа "абсолютним дурнем"

Світові новини:Передає УНН з посиланням на CNN.

Колишній віце-президент США Джо Байден назвав президента Дональда Трампа "абсолютним дурнем", який "роздуває смерть", за те, що останній різко висловився проти носіння медичних масок.

Так, Байден назвав президента Дональда Трампа "абсолютним дурнем" за те, що останній в Twitter висміював колишнього віце-президента, який надів маску на церемонії святкування Дня пам'яті.

"Він дурень, абсолютний дурень... говорити так (про те що носіння масок є слабкістю - ред.), коли кожен авторитетний лікар у світі говорить, що ми повинні носити маску, коли перебуваємо у натовпі. Це штучки "мачо", для хлопця... я не повинен це починати, але це просто загрожує людським життям", - сказав Байден.

Позиція Трампа зводиться до "роздування смертей", сказав він.

Він додав, що "президенти повинні здійснювати керівництво, а не займатися дурницями і бути удавано мужніми".

Як зазначає CNN, Трамп прагнув політизувати носіння масок під час коронакризи. Сам Трамп не носив маски під час турів в останні тижні, навіть незважаючи на те, що експерти по громадській охороні здоров'я рекомендували носити їх.

Як повідомлялося в УНН, напередодні компанія і соціальна мережа Twitter вперше вчинила дії щодо серії твітів президента США Дональда Трампа, позначивши їх знаком попередження і надавши посилання на додаткову інформацію, для попередження поширення фейків.