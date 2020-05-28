США встановили антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу в світі

Світові новини:США є першою в світі країною, де кількість смертей від COVID-19 перевалила за 100 тисяч.

Станом на ранок четверга, 28 травня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 355 629 осіб. Водночас, одужали 2 350 088.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Усього в світі з початку епідемії зафіксовано 5 691 790 інфікованих.

Найбільше смертей зафіксовано в США – 100 418 осіб, у Великій Британії – 37 542, Італії – 33 072, Франції – 28 599, Іспанії – 27 117 і в Бразилії – 25 598.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 699 176), Бразилія (411 821), Росія (370 680), Велика Британія (268 619), Іспанія (236 259), Італія (231 139), Франція (183 038), Німеччина (181 524) і Туреччина (159 797).

Варто зазначити, що близько 30% від загального числа інфікованих коронавірусом у світі зафіксували у Сполучених Штатах. Також, США є першою в світі країною, де кількість смертей від COVID-19 перевалила за 100 тисяч.