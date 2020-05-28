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США готові надати Україні $125 мільйонів військової допомоги

США готові надати Україні $125 мільйонів військової допомоги
10:45 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Пакет на $125 млн є другою частиною $250 млн допомоги Україні, виділеної Конгресом на 2020 рік.

Пентагон повідомив Конгрес про те, що український уряд домігся необхідного прогресу в ключових інституційних реформах, і заслуговує на додаткову військову допомогу в розмірі 125 мільйонів доларів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновника Міноборони і помічника конгресмена.

За їх словами, Київ домігся успіху в боротьбі з корупцією, підвищенні прозорості та посиленні громадського нагляду, що було необхідною умовою для продовження допомоги.

Пакет на 125 млн доларів є другою частиною $250 млн допомоги Україні, виділеної Конгресом на 2020 рік.

Представник Пентагону відмовився коментувати допомогу, пославшись на політику департаменту не коментувати пакети зброї, які знаходяться на розгляді в Конгресі.

Новий пакет допомоги охоплює мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку (включаючи 100 "тактичних планшетів") і два патрульних катери.

Включення катерів у пакет допомоги в Пентагоні розглядають як особливо важливе, з урахуванням мілітаризації Росією Чорного і Азовського морів та необхідності України протистояти цьому.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол України в США Володимир Єльченко заявив, що Вашингтон може виділити Україні до 700 мільйонів доларів допомоги.

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США, Пакет, Україна, Фінансова допомога, Виділили.
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