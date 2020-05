Рекордна злива затопила Маямі

Американський штат Флорида 26 травня обрушилася сильна злива.

У Маямі та інших населених пунктах округу Маямі-Дейд (Хаяліа, Дорал, Маямі-Спрінгс) під водою опинилися вулиці та дороги, передає Stormnews з посиланням на CBS Miami.

У деяких районах рятувальники евакуювали людей із застряглих автомобілів, хтось рятувався на дахах машин.

Biscayne Boulevard and 123rd Street. Right now. Near Sans Souci area. More rain coming. FLASH FLOOD WARNING FOR MIAMI. THIS IS A DANGEROUS SITUATION. Considerable flash flooding developing; more rain coming. @NWSMiami #FLwx pic.twitter.com/LB16kfxnMH