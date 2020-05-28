Рекордна злива затопила Маямі

Світові новини:У деяких районах рятувальники евакуювали людей із застряглих автомобілів.

Американський штат Флорида 26 травня обрушилася сильна злива.

У Маямі та інших населених пунктах округу Маямі-Дейд (Хаяліа, Дорал, Маямі-Спрінгс) під водою опинилися вулиці та дороги, передає Stormnews з посиланням на CBS Miami.

У деяких районах рятувальники евакуювали людей із застряглих автомобілів, хтось рятувався на дахах машин.

Biscayne Boulevard and 123rd Street. Right now. Near Sans Souci area. More rain coming. FLASH FLOOD WARNING FOR MIAMI. THIS IS A DANGEROUS SITUATION. Considerable flash flooding developing; more rain coming. @NWSMiami #FLwx pic.twitter.com/LB16kfxnMH — Ariel Cohen (@BuckeyeTSTM) May 26, 2020

Попередження про раптову повінь тривали до пізньої ночі 26 травня, а в деяких місцях підтоплення збереглися і вранці 27 травня. Метеорологи підвели підсумки негоди і з'ясували, що в Маямі ця злива стала рекордною: тут за день випало 18,8 см опадів. Попередній максимум належав 1905 році і становив лише 8,9 см.