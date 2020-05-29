США накрив тропічний шторм "Берта"

Світові новини:Зараз його залишки знаходяться над штатом Західна Вірджинія.

На американський штат Південна Кароліна 27 травня обрушився тропічний шторм "Берта".

Зараз його залишки знаходяться над штатом Західна Вірджинія, передає Stormnews з посиланням на Національний центр США по спостереженню за ураганами.

Швидкість вітру оцінюється в 35 км/год. Дощі очікуються або продовжаться в штатах Західна Вірджинія, Вірджинія, Огайо, Пенсільванія, Нью-Йорк, Північна і Південна Кароліна. Попередження про повені діють в Західній Вірджинії та Північній Кароліні. Поки що обходиться без серйозних інцидентів.