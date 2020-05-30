Трамп заборонив в'їзд до США дослідникам із Китаю

Світові новини:Виняток зроблять для китайських студентів, що прибувають до США на законних підставах.

Президент США Дональд Трамп запровадив заборону на в'їзд до країни дослідників та аспірантів з Китаю. На думку Трампа, це має захистити американську інтелектуальну власність та технології. Про це йдеться в опублікованому Білим домом бюлетені.

"Президент Трамп оприлюднив заяву про заборону в'їзду для певних категорій випускників та дослідників з числа китайських громадян, пов'язаних із суб'єктами в Китаї, що реалізують або сприяють втіленню в життя китайської військово-цивільної стратегії злиття технологій (MCF)", - йдеться у повідомленні.

У документі зазначено, що таким заявникам відмовлятимуть у наданні віз типу F або J для в'їзду до США.

Мотивуючи заборону, Трамп зазначив, що Пекін може використовувати вчених для крадіжки інтелектуальної власності та технологій із США.