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Трамп заборонив в'їзд до США дослідникам із Китаю

Трамп заборонив в'їзд до США дослідникам із Китаю
13:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Виняток зроблять для китайських студентів, що прибувають до США на законних підставах.

Президент США Дональд Трамп запровадив заборону на в'їзд до країни дослідників та аспірантів з Китаю. На думку Трампа, це має захистити американську інтелектуальну власність та технології. Про це йдеться в опублікованому Білим домом бюлетені.

"Президент Трамп оприлюднив заяву про заборону в'їзду для певних категорій випускників та дослідників з числа китайських громадян, пов'язаних із суб'єктами в Китаї, що реалізують або сприяють втіленню в життя китайської військово-цивільної стратегії злиття технологій (MCF)", - йдеться у повідомленні.

У документі зазначено, що таким заявникам відмовлятимуть у наданні віз типу F або J для в'їзду до США.

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Мотивуючи заборону, Трамп зазначив, що Пекін може використовувати вчених для крадіжки інтелектуальної власності та технологій із США.

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Китай, США, Трамп, Дослідники.
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