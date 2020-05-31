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США розробляють "найпотужніші озброєння" в історії

США розробляють "найпотужніші озброєння" в історії
17:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром у країни з'являться "найпотужніші озброєннє" в історії.

Про це він заявив, виступаючи перед журналістами на космодромі на мисі Канаверал після запуску на МКС пілотованого корабля Crew Dragon

«Ми скоро приземлимося на Марсі, і незабаром у нас буде найбільше озброєння, яке коли-небудь існувало в історії. Я вже бачив розробки, і навіть я не можу в це повірити», - сказав він.

Як зазначає видання, слова Трампа можуть стосуватися розробки гіперзвукової зброї.

Як повідомлялося, в середині травня Трамп заявляв, що Сполучені Штати активно розробляють суперракету, яка стане найшвидшою в світі. Вона, за словами американського лідера, її швидкість буде в 17 разів вищою, ніж в існуючих ракетах.

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США, Трамп, Розробка, Суперозброєння.
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