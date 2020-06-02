Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника

Світові новини:У США поліція застрелила одного з учасників заворушення.

У місті Луїсвілл штату Кентуккі в США поліцейські застрелили протестувальника під час демонстрації.

Це сталося у ніч проти 1 червня, коли чоловік мітингував через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, повідомило британське видання The Independent.

Місцева поліція і бійці Національної гвардії намагалися розігнати натовп мітингувальників під час комендантської години, коли заборонено виходити з дому. Невідомий з натовпу вистрілив у поліцейських та солдат. У відповідь копи відкрили вогонь та влучили в одного з мітингувальників.

Під час заворушення загинула щонайменше одна людина. Наразі правоохоронні органи допитують декількох свідків. Причини та обставини інциденту розслідуються.

Як повідомлялось раніше, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після затримання поліцією міста. Один з них притис його шию коліном, попри те, що Флойд кілька разів повторював, що задихається. Зрештою він знепритомнів, а згодом помер.

Чотирьох поліцейських вже звільнили. Головному підозрюваному пред'явили звинувачення у вбивстві з необережності. Щодо інших ще тривають слідчі дії.

Очевидці зняли затримання на відео, яке розлетілося країною та викликало хвилю обурення.

Масові протести охопили десятки штатів, вони супроводжуються заворушеннями і сутичками з поліцією. Проти протестувальників застосовують сльозогінний газ та гумові кулі. Подекуди демонстранти підпалюють машини, грабують магазини і офіси. Відомо про постраждалих з обох сторін.

У багатьох штатах запровадили комендантську годину. Для врегулювання ситуації на вулицю вивели Нацгвардію.