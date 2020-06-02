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Вівторок, 02.06.2020
Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
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Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника

Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
00:22 Сьогодні Телеграф УНИАН

Світові новини:У США поліція застрелила одного з учасників заворушення.

У місті Луїсвілл штату Кентуккі в США поліцейські застрелили протестувальника під час демонстрації.

Це сталося у ніч проти 1 червня, коли чоловік мітингував через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, повідомило британське видання The Independent.

Місцева поліція і бійці Національної гвардії намагалися розігнати натовп мітингувальників під час комендантської години, коли заборонено виходити з дому. Невідомий з натовпу вистрілив у поліцейських та солдат. У відповідь копи відкрили вогонь та влучили в одного з мітингувальників.

Під час заворушення загинула щонайменше одна людина. Наразі правоохоронні органи допитують декількох свідків. Причини та обставини інциденту розслідуються.

Як повідомлялось раніше, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після затримання поліцією міста. Один з них притис його шию коліном, попри те, що Флойд кілька разів повторював, що задихається. Зрештою він знепритомнів, а згодом помер.

Чотирьох поліцейських вже звільнили. Головному підозрюваному пред'явили звинувачення у вбивстві з необережності. Щодо інших ще тривають слідчі дії.

Поліція США розслідує загибель Флойда та стрілянину на протестах

Очевидці зняли затримання на відео, яке розлетілося країною та викликало хвилю обурення. 

Масові протести охопили десятки штатів, вони супроводжуються заворушеннями і сутичками з поліцією. Проти протестувальників застосовують сльозогінний газ та гумові кулі. Подекуди демонстранти підпалюють машини, грабують магазини і офіси. Відомо про постраждалих з обох сторін.

У багатьох штатах запровадили комендантську годину. Для врегулювання ситуації на вулицю вивели Нацгвардію.

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Протести, Джордж Флойд, Луїсвілл.
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