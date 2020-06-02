Сутички в США: судмедексперти назвали причину смерті Джорджа Флойда

Світові новини:Фахівці встановили, що смерть темношкірого американця настала в результаті здавлювання шиї.

Судмедексперти в США визнали, що смерть Джорджа Флойда - вбивство.

"Зупинка серцево-легеневої діяльності сталася в результаті здавлювання шиї і способів упокорення, застосованих органами правопорядку", - йдеться в результатах розтину Флойда, передає DW.

У документі загибель чоловіка кваліфікується як вбивство. Водночас у звіті зазначено, що тут це поняття не є юридичним визначенням "провини або наміри" - дати правову оцінку мають судові органи.

Раніше були оприлюднені результати розтину, проведеного на замовлення родини Флойда. Медики встановили, що смерть настала в результаті удушення у зв'язку з "тривалим тиском" на шию і спину чоловіка.

Як повідомляв раніше УНІАН, смерть Джорджа Флойда, якого при затриманні 25 травня майже десять хвилин душив коліном поліцейський, викликала хвилю протестів не лише в США, але і в інших країнах світу. Мирні демонстрації пройшли в Німеччині та Великобританії.

Очікується, що поховання афроамериканця пройде в Міннеаполісі 4 червня.