Ніагарський водоспад на годину вимикав підсвітку через протести у США

Світові новини:Підсвітку Ніагарського водоспаду цієї ночі було на годину вимкнено на знак вшанування й солідарності із афроамериканцями.

Як повідомили у Раді із питань підсвітки Ніагарського водоспаду, до акції приєдналися водоспади як на американській, так і на канадській стороні.

Зазначається, що акція була також приурочена до так званого “темного вівторка”, що проходить у всьому світі. “Започаткований музичною індустрією “темний вівторок” був задуманий як колективна пауза, покликана розпочати чесну, вдумливу та продуктивну розмову про дії з підтримки темношкірого населення”, - пояснили у Раді.

Ніагарський водоспад регулярно підсвічується різними кольорами на вшанування різноманітних подій, однак вимкнення світла використовується нечасто.

Як повідомляв Укрінформ, у США тривають акції протесту проти поліцейського свавілля, що спалахнули після загибелі під час затримання поліцією в Міннеаполісі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.