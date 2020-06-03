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Мати доньки вбитого Джорджа Флойда вперше виступила із заявою

Мати доньки вбитого Джорджа Флойда вперше виступила із заявою
09:52 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Роксі Вашингтон зробила коротку заяву.

Мати доньки Джорджа Флойда вперше після його загибелі виступила із заявою, намагаючись змусити "всіх дізнатися, що саме зробили ці офіцери".

У короткій заяві разом з дочкою, яку вона народила від Флойда, Роксі Вашингтон оплакувала його втрату, передає CBS News.

"Я хочу, щоб усі знали, що ось те, що забрали ці офіцери. Зрештою, вони повертаються додому, щоб побути зі своїми рідними. А Джанна більше не має батька. Він ніколи не побачить, як вона росте, здобуває освіту. Якщо у неї з'являться проблеми і вона потребуватиме свого тата... У неї цього більше немає", - сказала Роксі Вашингтон.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після затримання поліцією міста. Один з копів придавив його шию коліном, попри те, що Флойд кілька разів повторював, що задихається. Врешті-решт він втратив свідомість, а згодом помер.

Чотирьох поліцейських вже звільнили. Головному підозрюваному висунули звинувачення у вбивстві з необережності. Щодо інших ще тривають слідчі дії.

Очевидці зняли затримання на відео, яке розлетілося по країні та викликало хвилю обурення. Масові протести охопили десятки штатів, вони супроводжуються заворушеннями і сутичками з поліцією. Проти мітингувальників застосовують сльозогінний газ і гумові кулі. Подекуди демонстранти підпалюють машини, грабують магазини та офіси. Відомо про постраждалих з обох сторін.

У багатьох штатах запровадили комендантську годину. Для врегулювання ситуації на вулицю вивели Нацгвардію.

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Заява, Джордж Флойд, Роксі Вашингтон, Мати доньки вбитого.
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