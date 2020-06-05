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Трамп заявив, що в США готові 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу

Трамп заявив, що в США готові 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу
22:33 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Передає УНН з посиланням на Forbes.

Президент Дональд Трамп заявив, що у США в наявності є 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу, які “готові до застосування”, як тільки вчені встановлять, що вони ефективні і безпечні.

Так, два мільйони вакцин готові до застосування “з точки зору транспортування і логістики”, сказав Трамп на ранковій прес-конференції в п’ятницю, хоча безпека цих доз не була підтверджена і потребує масштабного тестування на людях для схвалення.

Трамп не вказав, на яку з вакцин-кандидатів він посилався, або з якої конкретної компанії вона, і також не назвав терміни, коли американці можуть очікувати вакцинації.

Як повідомляв УНН, раніше помічник Трампа з національної безпеки Роберт О’Брайан заявив, що США першими в світі створять вакцину від коронавірусу SARS-Cov-2.

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США, Вакцина, Дональд Трамп, Розробка.
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