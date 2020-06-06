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Білий дім готує нові мита на товари з ЄС та Китаю

Білий дім готує нові мита на товари з ЄС та Китаю
12:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита на автомобілі з Європейського Союзу, а також низку товарів з Китаю.

Очільник Білого дому вимагає, щоб Брюссель та Пекін зменшили митні збори на американські лобстери, повідомляє Bloomberg.

"Якщо Європейський Союз негайно не послабить ці мита, ми встановимо митні збори на їхні автомобілі, що будуть рівнозначними їхнім", - сказав Трамп.

Трамп також заявив, що і деякі на китайські товари будуть встановлені мита - "на щось, що вони продають, що дуже цінне для них".

Як зазначає видання, Трамп часто погрожує новими митами на авто, що імпортуються з ЄС, головним чином, щоб змусити євроспільноту погодитися на переговори та спонукати німецьких автовиробників взяти на себе зобов'язання щодо нових інвестицій в економіку США.

Як повідомляв Укрінформ, раніше CNN з посиланням на джерела писало, що влада Сполучених Штатів працює над масштабним пакетом санкцій проти Китаю через його нібито навмисні дії у спробах приховати справжні масштаби поширення коронавірусу.

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Все по темі:

США, ЄС, Білий дім, Санкції, Нові мита, Проти Китаю, На товари.
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