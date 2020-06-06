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Родині загиблого у США Джорджа Флойда зібрали понад 13 мільйонів доларів

Родині загиблого у США Джорджа Флойда зібрали понад 13 мільйонів доларів
15:50 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Пожертвували гроші майже 480 тисяч громадян.

Небайдужі американці зібрали понад 13 мільйонів доларів пожертв родині Джорджа Флойда – загиблого унаслідок затримання двома копами.

Про це повідомляє ТСН.

Гроші, зібрані онлайн, витратять на витрати поховальної церемонії, надання психологічної допомоги близьким загиблого, оплату судових витрат й на освіту дітей.

Пожертвували гроші майже 480 тисяч громадян.

Нагадаємо, що протести в Сполучених Штатах почалися 25 травня в Міннесоті. У ході затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Після того, що сталося, в Міннесоті мають намір перевірити діяльність поліцейських за останні 10 років.

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США, Благодійність, Допомога, Джордж Флойд, Зібрано.
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