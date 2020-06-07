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У США тривають протести: сили безпеки заблокували підхід до Білого дому

У США тривають протести: сили безпеки заблокували підхід до Білого дому
12:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:У США десятки тисяч людей вийшли на мирні мітинги проти расизму і жорстокості поліції на тлі смерті Джорджа Флойда.

Про це повідомляє ВВС.

«На 12-й день протестів, викликаних смертю Джорджа Флойда, у США пройшли величезні мирні мітинги проти расизму і жорстокості поліції», - йдеться у повідомленні.

Десятки тисяч людей пройшли маршем у Вашингтоні, округ Колумбія, під час найбільшого протесту в місті. Наразі сили безпеки заблокували будь-який підхід до Білого дому.

Натовпи мирних демонстрантів також пройшли у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі і Сан-Франциско.

Тим часом в Північній Кароліні пройшла поминальна служба по Джорджу Флойду.

Як повідомляв Укрінформ, у США проходять численні протести, викликані смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Його 25 травня затримали у Міннеаполісі при спробі розплатитися в магазині купюрою, яка продавцям здалася фальшивою. Один з поліцейських притиснув Флойда до асфальту, надавив коліном на горло. Пізніше чоловік помер у лікарні. Вуличні протести з погромами і актами вандалізму тривають досі.

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США, Митинг, Білий дім, Протести, Джордж Флойд.
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