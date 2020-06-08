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Вбивство Джорджа Флойда: у США планують провести поліцейську реформу

Вбивство Джорджа Флойда: у США планують провести поліцейську реформу
23:32 Пн, 8 Червень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:У США хочуть значно обмежити повноваження поліції

Демократи в Конгресі США внесли на розгляд проект закону, який передбачає реформи правоохоронних органів й зокрема значні обмеження для поліції на тлі масових акцій протесту в країні.

Про це повідомляє НВ з посиланням на The Hill.

"Проект закону щодо правосуддя в поліції, запропонований лідерами Чорного кокусу Конгресу, передбачає стримування для застосування надмірної сили з боку правоохоронців, зокрема, насильства, спрямованого проти чорношкірих та інших меншин", — зазначається в повідомленні.

Законодавство серед іншого встановлює заборону на федеральному рівні щодо застосування задушливих прийомів, ліквідує правовий захист поліції від судових позовів, запроваджує мандат на використання натільних телекамер поліціянтів по всій країні, забороняє для поліції зброю, що зазвичай використовують у військах, та створює базу даних, яка розкриває імена поліціянтів, які зловживають повноваженнями.

При цьому, лідери демократів у Конгресі визначили реформи поліції як найважливіший і давно назрілий засіб проти расової несправедливості.

Раніше влада американського міста Міннеаполіс (штат Міннесота), де загинув афроамериканець Джордж Флойд, вирішила заборонити поліціянтам використовувати задушливі прийоми під час затримання правопорушників.

Нагадаємо, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд загинув 25 травня в Міннеаполісі відразу після того, як його затримали при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

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Один із поліціянтів притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.

Пізніше чоловік помер у лікарні. Згідно з результатами розтину, смерть настала внаслідок"механічної асфіксії".

Відразу після інциденту в багатьох американських містах спалахнули вуличні протести, місцями з погромами й актами вандалізму.

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США, Протести, Конгрес США, Джордж Флойд.
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