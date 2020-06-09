США і Росія проведуть переговори щодо ядерних озброєнь

Світові новини:Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Bloomberg.

США і Росія домовилися про час і місце проведення переговорів з ядерних озброєнь і запросили Китай взяти у них участь, заявив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

"Сьогодні (8 червня) ми із заступником закордонних справ Росії Сергієм Рябковим домовилися про час і місце проведення переговорів щодо ядерних озброєнь у червні. Також запрошений Китай. Чи підключиться Китай, і чи буде вести добросовісні переговори?", – написав у Twitter Біллінгслі, не вказавши жодних інших деталей.

Наразі офіційних повідомлень від російської сторони немає.

Раніше агенція Bloomberg з посиланням на неназваного чиновника Держдепартаменту США повідомила, що Рябков і Біллінгслі зустрінуться у Відні 22 червня. Джерело не виключило, що США, ймовірно, забажають продовжити дію договору з Росією про скорочення оборонного озброєння, або СНО-ІІІ ("Новий старт"), якщо Росія "зобов’язується встановити тристоронній контроль над озброєннями з Китаєм".

Термін дії договору про СНО-ІІІ про контроль над озброєннями між Сполученими Штатами і Росією, закінчується в лютому 2021 року.

Нагадаємо, Путін визначив умови, за яких Росія може застосовувати ядерну зброю.